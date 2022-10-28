Ankara’da büyük coşku: Türkiye’nin yüzyılı sayfası açılıyor



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı için günler öncesinde yapılan planlamayla Ankara Spor Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, toplantı dolayısıyla görevlendirildi.

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor