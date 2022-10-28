Bakan Kirişci’den denetimde yaralanan şube müdürüne ’geçmiş olsun’ telefonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 26 Ekim'de Obruk Baraj Göleti'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla denetim yaptı. Denetim sırasında yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan şüpheliler, kontrol teknesini batırmaya çalışarak, teknede bulunan personeli tehdit edip, fiziki saldırıda bulundu. Saldırı sırasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı, bıçaklandı.



BAKAN KİRİŞCİ'DEN TELEFON



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Mustafa Özankaralı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Kirişci, olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. Bakan Kirişci ayrıca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çorum'da yasa dışı su ürünleri avcılığı denetimi yapan ekiplerimizin uğradığı saldırıyla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağız. Saldırı sonucunda yaralanan Mustafa Bey kardeşimize Rabb'imden acil şifalar diliyorum" dedi.