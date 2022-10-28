CHP’li Ali Mahir Başarır hakkındaki fezleke TBMM’de

Birçok bakan ve siyasi için yargılama tehdidinde bulunan CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında düzenlenen fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Başarır'ın 5. Edremit Kitap ve Kültür Sanat Fuar programında birçok bakan ve özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel yargılanacağını belirten tehditleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildi.