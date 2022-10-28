Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugüne kadar 750 bin genç istifade etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Etkinlik kapsamında kurum ve kuruluşlara ait stantları gezerek bilgi alan Altun, Yıldız Teknik Üniversitesi Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü öğrencileri tarafından tasarlanan ve daha önce katıldığı yarışmalarda derece elde eden otonom aracı uzaktan kumanda aracılığıyla kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Altun, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nin esas itibarıyla devletin kurum ve kuruluşlarının gençlere sağladığı imkanları anlatmak ve tanıtmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinliğin kamusal iletişim platformu olduğunu ve burada devlet-millet iletişimini daha çok güçlendirmek için gayret sarf ettiklerini dile getiren Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elbette geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, burada bizim göz bebeğimiz, her şeyden önce seslendiğimiz toplum kesimi. Burada gençlerimize seslenirken, gençlerimize 'Devletimiz arkanızda, devletimizin bütün kurum kuruluşları arkanızda.' diyoruz. Burada 40 kurumumuz, kuruluşumuz var ve bu kurum kuruluşlarımız gençlere ne tür teşvikler verdiklerini anlatıyorlar, gençlere hangi imkanları sağladıklarını anlatıyorlar, hangi bursları, hangi kredileri verdiklerini anlatıyorlar ve hangi kariyer imkanlarını sunduklarını gençlerimize anlatıyorlar. Gençlerimiz birebir geliyorlar ve ilgili kurumlarımızın stantlarında yine o kurumların yöneticileriyle görüşüyorlar. Doğrudan, yüz yüze etkileşimle gençlerimiz çok net, somut bilgilerle ve yine kitapçıklarla bilgi setleriyle buradan ayrılıyorlar. Ve böylelikle esas itibarıyla gençlerimizin sadece kitle iletişim araçlarıyla değil, doğrudan yüz yüze iletişimle buradan faydalanması imkanı oluyor."

"BUGÜNE KADAR 750 BİN GENÇ İSTİFADE ETTİ"

İletişim Başkanı Altun, bugüne kadar 13 büyükşehirde Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni gerçekleştirdiklerini ve 750 bin gencin buradan istifade ettiğini bildirdi.

Bunun bir gurur vesilesi olduğunu ifade eden Altun, şunları aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çok net bir talimatı var. O da devlet-millet iletişimini güçlendirmek, devletimizin imkanlarını milletimize daha çok anlatmak, her platformda anlatmak ve yine milletimizin devletimize söylemek, iletmek istediklerini doğrudan ileteceği şekilde bir iletişim zemini kurmak, bunu sağlamaya çalışıyoruz. CİMER bir taraftan bunu sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan bu tür organizasyonlarla biz doğrudan milletimize giderek devletimizin yaptıklarını anlatmaya çalışıyoruz."

İletişimin sadece kitle iletişim araçlarıyla gerçekleşmediğini, aynı zamanda bu tür platformlarla yüz yüze sağlandığında çok daha sahih, nitelikli bir hal aldığını belirten Altun, ellerinden geldiğince gençlere bu imkanı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"BURADA GENÇLERİMİZİN BAŞARILI PROJELERİ TAKDİM EDİLİYOR"

Bugünün çok önemli olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı"nın manifestosunu açıklayacağını hatırlatan Altun, "Dolayısıyla biz ayrıca heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. İnşallah Cumhuriyetimizin 99. yılında, 100. yılına doğru giderken gençlerimizle daha da bütünleşeceğiz ve Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olan gençlerimiz de buralarda devletimizin ne kadar büyük imkanlarla arkasında olduğunu görecek. Farklı kariyer imkanlarını burada gerek bakanlıklarımız gerek başkanlıklarımız gerek Cumhurbaşkanlığı ofislerimiz, diğer genel müdürlüklerimiz anlatıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, etkinlik alanında gençlerle sohbet ettiğini, hepsinin heyecanlı ve pırıl pırıl olduğunu anlattı.

Burada gençlerin başarılı projelerinin takdim edildiğine değinen Altun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sadece teorik olarak anlatmak değil, bir taraftan devletimizin imkanlarından, burslarından, kredilerinden, kariyer imkanlarından faydalanan yetenekli gençlerimizin neler başardıklarını diğer genç kardeşlerimiz görüyorlar. Onlar da yine somut bir şekilde motive oluyorlar, teşvik edilmiş oluyorlar. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu 2022 yılının son Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri İstanbul'da, final diyoruz. İnşallah 2023 yılı itibarıyla yine birçok büyük şehrimizde bu projemize devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde inşallah önümüzdeki dönemi, büyük ve güçlü Türkiye'yi kurma yine gayretimizi gençlerimizle el ele birlikte devam ettireceğiz."