Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, Türk milletine seslendiği mesajında, Cumhuriyet'e giden yolun güçlüklerle dolu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sınavın hiçbir zaman kolay olmadı senin ve sen de kolayı seçmedin hiçbir zaman. Ondan başın dik, alnın açıktır her daim; zira kimseye boyun eğmedin, diz çökmedin sen. Az olduğuna bakmadın; yokluk, yoksunluk diye bahanelere sığınıp da çokluğuna, varlık ve imkanlarının bolluğuna güvenenlerin önünden kaçmadın. Derdi dünya olanların, canını her şeyden üstün tutanların, yaşadıkça doymayanların karşısında sen canını hiçe saydın ve mukaddesatını her şeyden aziz bildin; bayrağını, vatanını yaşatmak uğruna kendinden, sevdiklerinden, hayallerinden geçtin. Bir lider çıktı, 'Ya istiklal ya ölüm!' dedi, bir an olsun tereddüt etmedin; karşında yedi düvel vardı, sen Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardında tek vücut olup direndin. 29 Ekim sadece bir askeri sürecin eseri olmadı hiç. Cumhuriyet senin değişmez kimliğinin, üstün karakterinin, insanlıkla yaşıt tarihinin, saf ve tertemiz inancının eseridir. Cumhuriyet, bağrından çıkan o büyük kumandanın sana olan güvenini yere düşürmeyişindir. Ve Cumhuriyet, Atatürk'ün şahsında inançla, inatla, korkmadan, yılmadan ve yorulmadan yürünen; fikren ve fiilen adım adım inşa edilmiş çağdaş bir yolun kutlu menzilidir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı, 1923'teki bu menzilden meşaleyi devraldığımızdan bugüne onu yeni, daha uzak, daha yüksek menzillere taşıyabilmiş olmanın gururuyla ve 'Türkiye Yüzyılı' olacak yarınlara aynı şekilde ilerlemenin sarsılmaz kararlılığıyla kutluyorum.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere varlığımız yoluna baş koyan, can veren ve kanını döken cümle geçmişlerimizi, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum."