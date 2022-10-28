Maden faciasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletmesi'nde 14 Ekim akşamı meydana gelen ve 41 kişiye mezar olan maden kazasının soruşturması için 6 savcı görevlendirmişti. Başsavcılığın dün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." Gözaltına alınan 24 şüpheli arasında, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, personel müdürü ile kartiye, iş güvenliği, sondaj ve aspiratör sorumlusu olarak görev yapan mühendislerin yer aldığı belirtildi.Şüphelilerin emniyette işlemleri ile kalan bir şüpheliyi gözaltına alma sürecinin devam ettiği bildirildi.