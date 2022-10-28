Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında ise, sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, 'maliye' yapılanması içerisinde bulunan ve örgütün kamplarında silahlı eğitim aldığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak da eş zamanlı operasyon yapıldı.