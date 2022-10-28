Mersin’de terör operasyonu: 13 gözaltı

15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, bu sabah özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonda, 15 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı.