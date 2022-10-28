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Giriş Tarihi: 28.10.2022 10:04

Mersin'de terör operasyonu: 13 gözaltı

DHA
Mersin’de terör operasyonu: 13 gözaltı

Mersin'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'ya yönelik çalışma başlattı.

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Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi belirlendi.

15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler, bu sabah özel harekat polislerinin de katıldığı dron destekli operasyonda, 15 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı.

13 GÖZALTI

Operasyonda 9 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Mersin'de terör operasyonu: 13 gözaltı
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