Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın temel taşlarını paylaştı! ’Yeni bir başlangıcın adı’

TÜRKİYE YÜZYILI, BARIŞIN YÜZYILIDIR: Millî menfaatler, uluslararası ilkeler ve çok yönlü dengeler üzerinde sergilediğimiz insani ve vicdani duruş giderek daha çok takdir topluyor. Bu yaklaşımımızı daha da genişletip etkinleştirerek insanlığın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.