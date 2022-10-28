Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın temel taşlarını paylaştı! ’Yeni bir başlangıcın adı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun detaylarını bugün Ankara'dan duyurdu. Başkan Erdoğan'ın resmi Twitter hesabı üzerinden de "Türkiye Yüzyılı; Hakiki icraatları samimi kabullerle buluşturmanın… İnsani değerleri ideolojik fanatizmin önüne geçirmenin… Gerçeklere sırtını dönenlerin yönünü hakikate çevirmenin… Böylece, hep birlikte daha büyük hedeflere yöneleceğimiz yeni bir başlangıcın adıdır." denilerek ayrıntılar paylaşıldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın binlerce beğeni alan paylaşımları;
TÜRKİYE YÜZYILI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YÜZYILIDIR: Bu anlayışla ülkemizde, hayatı tüm unsurlarıyla kucaklayan ekosistemi güçlendirirken dünyada da aynı yönde adımlar atılması için mücadele edeceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI, BAŞARININ YÜZYILIDIR: Bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızdan aldığımız ilhamla girdiğimiz her mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak öz güvene, dirayete, azme, kabiliyete sahip olduğumuzdan şüphe etmiyoruz.
TÜRKİYE YÜZYILI, GÜVEN VE İSTİKRARIN YÜZYILIDIR: Günü kurtarmak değil geleceği inşa etmek için istikrarı tahkim ederek ülkemize eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI, ÜRETİMİN YÜZYILIDIR: İleri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarını destekleyerek Türkiye'yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI, VERİMLİLİĞİN YÜZYILIDIR: Kendimiz ve dünya için hayati öneme sahip alanlarda üretimi ve ihracatı artıracak, yeşil kalkınma devrimine katkı verecek faaliyetleri verimlilik ilkeleriyle daha da geliştireceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI, GÜCÜN YÜZYILIDIR: Ülkemizin siyasi ve ekonomik bir güç olarak küresel düzeydeki yükselişini ahenkli bir yönetim ve daha da geliştireceğimiz altyapımızla sürdüreceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI, DİJİTALİN YÜZYILIDIR: Çağı yakalamaya çalışan ülkeden çağa yön veren ülkeye giden bir yolculuk içindeyiz. Bunun için dijital teknolojiler alanında ülkemizi "metaverse"ten "blokzincir"e kadar her alanda en üst seviyeye çıkartacağız.
TÜRKİYE YÜZYILI, İLETİŞİMİN YÜZYILIDIR: Vatandaşımızı ve dünyayı güvenilir kaynaklar aracılığıyla doğru ve zamanında bilgilendirecek altyapıyı güçlendirmeyi, dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI, BİLİMİN YÜZYILIDIR: Uluslararası sıralamaların ilk 500'ünde en az 10 üniversitemizin yer almasını sağlayacak, 2030 yılında 10 milyonu bulacağı öngörülen uluslararası öğrenci sayısından halen 300 bine yakın olan payımızı 1 milyona çıkartacağız.
TÜRKİYE YÜZYILI, KALKINMANIN YÜZYILIDIR: Ülkemize 81 vilayetiyle kavuşturduğumuz, her alanda çağın ihtiyaçlarına cevap verecek, hatta kimi alanlarda gelişmiş devletlerin önüne geçirecek altyapıyı daha da geliştireceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI, BARIŞIN YÜZYILIDIR: Millî menfaatler, uluslararası ilkeler ve çok yönlü dengeler üzerinde sergilediğimiz insani ve vicdani duruş giderek daha çok takdir topluyor. Bu yaklaşımımızı daha da genişletip etkinleştirerek insanlığın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI, DEĞERLERİN YÜZYILIDIR: Bizimle birlikte geniş bir coğrafyanın kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan kadim değerleri yeni gerçekler ışığında zenginleştirerek sonraki nesillere aktaracağız.
TÜRKİYE YÜZYILI, HAKLININ YÜZYILIDIR: Köken ve inanç başta olmak üzere hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir bireyin hakkını, hukukunu, geleceğini teminat altına alacak düzenlemeleri daha da geliştireceğiz.
TÜRKİYE YÜZYILI, ŞEFKATİN YÜZYILIDIR: Kadim devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla sosyal destekler başta olmak üzere her alanda vatandaşlarımıza daha kuşatıcı hizmetler sunacağız.
TÜRKİYE YÜZYILI, İSTİKLALİN VE İSTİKBALİN YÜZYILIDIR: İnsanlarımızın tamamının istiklalinden emin bir şekilde istikbaline güvenle bakacağı bir Türkiye için yeni projeler, yeni programlar, yeni eserler, yeni hizmetler peşinde koşmaya devam edeceğiz.