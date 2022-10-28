Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Cem Toker'in o tweet'leri gündem oldu: "Eğer TOGG 2022'de yollarda olursa..."
Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:51 Son Güncelleme: 28.10.2022 15:06

SON DAKİKA | Cem Toker'in o tweet'leri gündem oldu: "Eğer TOGG 2022'de yollarda olursa..."

SON DAKİKA | Cem Toker’in o tweet’leri gündem oldu: Eğer TOGG 2022’de yollarda olursa...

Son dakika haberi... Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG yarın banttan iniyor. TOGG'un bu başarısının ardından Cem Toker'in 2019 yılında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in, 2019'da TOGG'un seri üretime girip yollara çıkmasını imkansız görerek attığı "2022'de yolarda olsun bu sözlerimi yerim" tweet'leri sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı 'Sözünü tutacak mısın Cem Toker' paylaşımları yaparak Toker'i etiketledi.

Son dakika haberi... Yerli ve milli otomobilin seri üretime geçmesi için geri sayım başladı. TOOG'un üretileceği Gemlik'teki fabrika tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bursa'da yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu dev tesisin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesiyle üretime başlayacak Gemlik fabrikasının açılışı öncesinde, yerli otomobil projesinin açıklandığı dönemde dalga geçen ve üretime geçeceğine ihtimal vermeyenler de gündemde.

O PAYLAŞIMLAR YENİDEN GÜNDEMDE
Özellikle o dönemde projeyi ti'ye alan Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in o günlerde attığı tweet'leri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

"SERİ ÜRETİME GEÇSİN HER AŞAĞILAMAYI KABUL EDERİM"
Toker, 2019'da yaptığı paylaşımalarda "Yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun bu sözlerimi yutar buradan gelecek her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabul ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden gündem olan tweet'lerindan sonra çok sayıda kullanıcı Toker'e 'Sözünü tutacak mısın?' sorusunu yöneltti:

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SON DAKİKA | Cem Toker'in o tweet'leri gündem oldu: "Eğer TOGG 2022'de yollarda olursa..."
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