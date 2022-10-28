SON DAKİKA | Cem Toker'in o tweet'leri gündem oldu: "Eğer TOGG 2022'de yollarda olursa..."

Son dakika haberi... Yerli ve milli otomobilin seri üretime geçmesi için geri sayım başladı. TOOG'un üretileceği Gemlik'teki fabrika tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bursa'da yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu dev tesisin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesiyle üretime başlayacak Gemlik fabrikasının açılışı öncesinde, yerli otomobil projesinin açıklandığı dönemde dalga geçen ve üretime geçeceğine ihtimal vermeyenler de gündemde.