SON DAKİKA | MSB duyurdu! 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.