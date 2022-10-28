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Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:32

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
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