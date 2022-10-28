Son dakika: Terör örgütünün "uyuyan hücresi" çökertildi! DEAŞ'ın sözde istihbaratçıları yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Başakşehir ve Bayrampaşa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Geçmişte terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde bulunan, yasa dışı yollardan geldikleri İstanbul'da terör saldırısı hazırlığında oldukları tespit edilen ve "Yabancı Terörist Savaşçı" (YTS) olarak adlandırılan sekiz terörist gözaltına alındı.