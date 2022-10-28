Son dakika: YÖK Başkanı Erol Özvar, KPSS soruşturması ile ilgili son durumu paylaştı: Ön incelemeyi yaptık savcılığa verdik





DENKLİK MESELESİ

100 bin kişinin denklik mağduru olduğu iddia edildi. Bu konuda çalışma yaptırdım. 19 bin müracaat var. Bekleyen 7 bin civarında başvuru. Beklemelerin temel sebebi de uluslararası teyitle alakalı. Avrupa ve ABD'nin tanınan üniversitelerinden alınan diplomalarda süreç çok hızlandı ama bazı ülkelerin üniversiteleri için büyükelçiliklerle yazışmalar yapılıyor ve diplomanın sahte olup olmadığı inceleniyor.