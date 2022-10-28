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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

Yunanistan’a kaçarken yakalandılar
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.M. ve M.Ç yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi. Ülke genelinde yapılan "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye" operasyonu çerçevesinde, Çorum'da gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si, Adana'da ise 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. AA
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Yunanistan’a kaçarken yakalandılar
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