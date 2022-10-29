99’uncu yıl coşkusu

Bugün, Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümü. Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından hazırlanan "Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir" hükmünün yer aldığı tasarının, TBMM'de 158 üyenin tamamının oyuyla kabul edilmesiyle Cumhuriyet ilan edildi. Türk tarihinde yeni sayfa açılırken, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm yurtta çeşitli etkinlikler düzenlenecek.İstanbul Boğazı, kutlamaların önemli adreslerinden biri olacak. Işık ve drone gösterileriyle havai fişek gösterileri düzenlenecek. AKM'de konserler verilecek. 19.30'da mapping gösterisiyle başlayacak etkinlikte Cakal, Reckol ve Murat Boz sahne alacak. Galata Kulesi'nde ise lazer şov ve mapping gösterisi gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan üç boyutlu gösteriler, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi, Ankara'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve Cumhuriyet Müzesi açık hava mekânlarında saat 20.23'te izleyicilerle buluşacak.İstanbul, Ankara ve İzmir'de "LED" ekranlarda "Türkiye Yüzyılı" videoları yayınlanacak. Videolar gün boyu İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı'nda izlenebilecek.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dün 81 ilde törenler düzenlendi. İl protokolünün yer aldığı törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenler saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.CumhuriyetBayramı kapsamında dün okullarda da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlkokul öğrencileri şarkılar, marşlar ve şiirlerle Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yılını kutladı. Minik öğrenciler, gösterilerin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.