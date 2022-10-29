Bakan Bozdağ’dan 29 Ekim paylaşımı: Huzur, refah ve barış içinde başarılarla dolu nice yıllara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin 99.yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı,şehit ve gazilerimizi saygı,rahmet ve dua ile anıyorum. Huzur,refah ve barış içinde başarılarla dolu nice yıllara!" ifadelerini kullandı.