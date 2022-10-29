Bakan Kirişçi’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bir milletin 19 Mayıs 1919 ruhuyla topyekun seferberlik başlattığını ifade eden Kirişci, "İstiklal mücadelesi sonunda kazanılan mübarek zafer, Cumhuriyet'in ilanıyla taçlanmıştır. Bin yıllık vatan topraklarındaki son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti, bugün yerleşmiş demokrasisi, gelişmiş ekonomisi, tarımdaki büyük potansiyeli ile büyük ve güçlü bir ülkedir" dedi.

Kirişci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'yi tam anlamıyla şaha kaldırmak için büyük bir gayretin içinde olduklarını vurguladı.

"'TÜRKİYE YÜZYILI'NI, MİLLETİMİZİN ASIRLIK HEDEFLERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ BİR DÖNEM OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, mesajına şöyle devam etti:

"Bugüne kadar kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine inşa edeceğimiz 'Türkiye Yüzyılı'nı, milletimizin asırlık hedeflerini hayata geçireceğimiz bir dönem olarak değerlendireceğiz. Cumhuriyetimizi kuran iradeden güç alan genç nüfusumuzla bu hedefe ulaşacağımızdan hiçbir kuşkumuz yoktur. Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'i bizlere miras bırakan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Bu duygularla, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."