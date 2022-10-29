Bakan Soylu’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve Güzel Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm geçmiş büyüklerimizi, rahmet ve şükranla yâd ediyor, #29EkimCumhuriyetBayramı'mızı en içten dileklerimle ve coşkuyla kutluyorum...
Cumhuriyet'imizin 99. yılını gururla ve özgüvenle kutluyoruz. Türkiye Yüzyılı'ndan TOGG'a, Savunma Sanayiimizin milli ve yerlileşmesinden doğalgazımıza kadar tam bağımsızlığa doğru adım adım yürüyoruz..."
Cumhuriyet'imizin 99. yılını gururla ve özgüvenle kutluyoruz.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 29, 2022
Türkiye Yüzyılı'ndan TOGG'a,
Savunma Sanayiimizin milli ve yerlileşmesinden doğalgazımıza kadar tam bağımsızlığa doğru adım adım yürüyoruz...
Yaşasın Türkiye
Yaşasın Büyük Türk Milleti 🇹🇷 https://t.co/ltpDvQca7l