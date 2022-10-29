Başakşehir’de sanayi sitesindeki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde dün saat 10.00 sıralarında araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde otobüsün gaz tüpünü hurdacılara vermek için yapılan çalışmada çok şiddetli bir patlama meydana gelmiş, patlamada Fatih Önür olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan Musa Yaycı, Nadim Kazan ve Ferhat Ç.'de yaralanıp Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Ancak başından ağır şekilde yaralanan Musa Yaycı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başakşehir Oto sanayi Sitesindeki patlamada ölü sayısı ikiye yükseldi. Patlamada ilk hayatını kaybeden Fatih Önür'ün cenazesi ise yakanları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.