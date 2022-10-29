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Giriş Tarihi: 29.10.2022 14:26

Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Başakşehir’de sanayi sitesindeki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

İstanbul Başakşehir’deki otomobil sanayi sitesinde atıl vaziyetteki otobüsün klima tüpünü kesmek isterken meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş ve ikisi ağır üç kişide yaralanmıştı. Başından ağır yaralılardan Hastanede tedavi gören Musa Yaycı’da yaşam savaşını kaybetti.

Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde dün saat 10.00 sıralarında araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde otobüsün gaz tüpünü hurdacılara vermek için yapılan çalışmada çok şiddetli bir patlama meydana gelmiş, patlamada Fatih Önür olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralanan Musa Yaycı, Nadim Kazan ve Ferhat Ç.'de yaralanıp Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Ancak başından ağır şekilde yaralanan Musa Yaycı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başakşehir Oto sanayi Sitesindeki patlamada ölü sayısı ikiye yükseldi. Patlamada ilk hayatını kaybeden Fatih Önür'ün cenazesi ise yakanları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

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Başakşehir'de sanayi sitesindeki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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