Bilal Erdoğan, Mardin’de gençlerle buluştu

Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'leri Platformu tarafından Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen "Yeni Medya Algısı" konulu Genç Türkiye Forumu'na katıldı. Burada, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tan gelen yaklaşık 300 gençle buluşan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, programda gençlerle sosyal medya ve yeni medya konularını konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

"ÇIKACAK SONUÇLAR GENÇLERİN KENDİLERİYLE PAYLAŞILACAK"

Gençlerin bir araya gelerek belli başlıkları akademisyenler ve uzmanlar eşliğinde konuşmalarının önemine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buradan çıkacak sonuçlar gençlerin kendileriyle paylaşılacak. Kendi masalarında konuşulanları, başka masalardaki konuşulanları da değerlendirme fırsatı bulacaklar. Biz tabii ki ilgililerle de bunları paylaşacağız. Karar vericilere de bu raporları iletmeye özen gösteriyoruz. Burada gençlerin hakikaten yüzeysellikten sıyrılıp belli konuları derinlemesine kendi yaşıtlarıyla konuşmalarının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da değişik konularda benzer şeyleri kendi çevrelerinde yapmak isteyebilirler. Onun için bu pratiğin, bu sürecin çok değerli olduğunu ve gençlerin bu tür ortamlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

Bilal Erdoğan, daha sonra tarihi Kasımiye Medresesi'nde program kapsamında gerçekleştirilen genel müzakere oturumuna katılarak gençlerin önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı.