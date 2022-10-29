Haberler Gündem Haberleri CHP'li belediyede yeni skandal! Dünya rekortmeninin antrenör eşini önce dövdüler sonra sürdüler
Giriş Tarihi: 29.10.2022 07:18

CHP'li belediyede yeni skandal! Dünya rekortmeninin antrenör eşini önce dövdüler sonra sürdüler

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
CHP’li belediyede yeni skandal! Dünya rekortmeninin antrenör eşini önce dövdüler sonra sürdüler

Dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can Göçen'in antrenör eşi Tayfun Göçen dalgıç olarak görev yaptığı Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron şirkette çalışan görevli ile teknelerin bağlanması konusunda tartışınca önce dövüldü, ardından sürüldü. Burnu kırılan Göçen'in tedavisi devam ederken, eşinin görev yerinin değiştirilmesine isyan eden ünlü yüzücü dava açtıklarını belirterek, "Kendi düzenlerinin dışına çıkılınca her şeye engel oluyor ya da mobbing uyguluyorlar. Dalgıç olan eşimin görev yeri değiştirildi, kart basımına verildi" dedi.

Serbest dalış alanında 5 dünya rekoru ve 40'tan fazla Türkiye rekorunu elinde bulunduran Derya Can Göçen'in aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan dalgıç eşi Tayfun Göçen, işletmeciliğini CHP'li Çanakkale Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yat limanında yaklaşık 8 senedir dalgıç olarak görev yapıyordu.

Göçen, yat limanının taşeron işlerini yapan ve marinada kalan R.Ö. ile anlaşmazlıklar yaşadı. Bu konuları konuşmak için marinaya giden Göçen ile R.Ö. arasında teknelerin bağlanması konusunda tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında R.Ö. alkolün de etkisiyle Göçen'e yumruk attı. Kavgayı araya girenler engelledi. Tayfun Göçen'in burnunda kırık tespit edildi. Göçen, 14 gün rapor aldı ve olayla ilgili şikayetçi oldu. R.Ö., hakkında kasten adam yaralamak suçundan dava açıldı.

DAVA AÇTIK
Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönmek isteyen Tayfun Göçen 8 yıldır görev yaptığı marinaya gittiğinde dalgıçlık kadrosundan çıkartılarak Ulaştırma Hizmetleri emrinde Kent Kart Basım Merkezi'nde görevlendirildiğini öğrendi.

Özür beklerken görevinden olan Göçen, Belediye'ye dava açtı. Derya Can Göçen eşinin görevden alınmasına isyan etti: "Çanakkale'nin tek dalgıç kadrosu ve devlet memuru. Ama şu an kart basımına verildi. Dava açtık"

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li belediyede yeni skandal! Dünya rekortmeninin antrenör eşini önce dövdüler sonra sürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA