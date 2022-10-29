FETÖ’cüleri yurtdışına kaçıran 2 şüpheli cezaevine gönderildi

Osmaniye'deFETÖ/PDY'nin firari üyelerinin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmalarını yardımcı oldukları iddia edilen ve KHK ile kamu görevinden çıkarıldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görevliyken KHK çerçevesinde kamu görevinden çıkarıldıkları tespit edilen D.A. ve A.K. isimli şüphelilerin firari örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmalarını yardımcı olduklarını belirlendi. Polis ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle haklarında adli işlemler bulunan ve yargılamalarına devam edildiği belirlenen şüphelileri takibe aldı. İki şüphelinin, 22 Ekim günü Osmaniye'den hareketle önce İstanbul'a oradan da Yunanistan sınırında bulunan Edirne'nin Keşan ilçesine geçtiği belirlendi. Burada yürüttükleri faaliyet sonrası yine aynı güzergâhtan karayoluyla Osmaniye'ye dönüşe geçtikleri sırada düzenlenen operasyonla iki şüpheli, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada da toplamda 4 bin 800 euro ele geçirildi. D.A. ve A.K. isimli şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.