Hakkâri ve Muş’ta terör temizliği

İçişleri Bakanlığı, Hakkâri'de 688 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu"nun, Muş'ta ise 513 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu"nun başladığını duyurdu.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 (Hakkâri- Yüksekova-Keçili) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cevdet Özdaş Operasyonu" başlatıldı. Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma özel harekât (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 688 personel ve 43 operasyonel tim görev alıyor.Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise, "terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek" amacıyla Muş Şenyayla'da "Eren Abluka Sonbahar Kış-6 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi. Operasyonun Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlendiği kaydedilen açıklamada, jandarma komando, polis özel harekât ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 513 personel ve 38 operasyonel timin görev aldığı bildirildi. Açıklamada, "Yurtiçinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadesine yer verildi.