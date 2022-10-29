PKK ve DEAŞ’a operasyon: 13 gözaltı

Mersin'dePKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik 15 adrese eşzamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi belirlendi. Terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösteren, terör örgütünün 'gençlik' yapılanması güdümünde örgütsel toplantılara katılıp organize eden ve terör örgütünün propagandasını yapan 11 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütünün 'maliye' yapılanması içerisinde bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak da operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda PKK/YPG'li 9 kişi gözaltına alınırken, diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.