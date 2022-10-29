PKK’nın basın komitesinde 9 tutuklama

PKK'nın üst yönetimi tarafından verilen eylem talimatlarının daha fazla kitlelere ulaşmasının sağlanması adına sözde haber siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan, dezenformasyona yönelik haberleri ve yayınları yapan örgütün sözde basın komitesine yönelik operasyonda 9 şüpheli 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmaları sonucunda PKK'nın sözde basın komitesine yönelik Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devem ettiği öğrenildi. PKK'ya yönelik yürütülen kararlı ve başarılı operasyonlar neticesinde örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak amacıyla örgüt güdümünde yayın yapan internet siteleri ve sosyal medya hesapları vasıtasıyla örgütsel propaganda faaliyetlerine hız kazandırmaya çalıştığı tespit edildi.

ÖRGÜTÜN PROPAGANDASI SOSYAL MEDYADAN YÜRÜTÜLÜYOR

PKK üst yönetimi tarafından örgütün devamlığını sağlamak, örgüt içerisinde ve metropol illerde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının moral ve motivasyonlarını arttırmak, gerçekleştirilmek istenen eylemlere katılımları arttırmak, örgüte müzahir yapılanma, oluşum ve STK'ları hareketlendirmek ve diri tutmak adına sistematik olarak talimatların verildiği belirlendi. Bu kapsamda, örgüt üst yönetimi tarafından verilen eylem talimatlarının daha fazla kitlelere ulaşmasının sağlanması adına sözde haber siteleri üzerinden gerçeği yansıtmayan, dezenformasyona yönelik haberlerin, yayınların yapıldığı, haber ve yayınları yapan şahısların tespit edilmemesi adına gizliliğe dikkat ederek haber ve yayınların anonim olarak gerçekleştirildiği, günümüzde sosyal medya araçlarının etkinliği ve bu alandaki kısmi denetimsizliği de fırsat bilen terör örgütünün bahse konu kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden de gerçekleştirdiği aktarıldı.

KİTLELERİ KULLANARAK SOKAK OLAYLARI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

PKK'nın gerek siyasi alanda gerekse silahlı alanda oluşturmak istediği propagandayı öncelikli olarak müzahir basın-yayın organları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı, bahse konu faaliyetlerin terör örgütünün KCK sözleşmesinde Basın Komitesi olarak biçimlendirildiğinin tespit edilmesi üzerine, Mezopotamya Ajansı'nın basın komitesi altında kurularak faaliyet yürüttüğü, yapı içerisinde örgütsel ideoloji ve amaçlar doğrultusunda sözde gazeteci, muhabir görünümü altında terör örgütü adına faaliyet yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şüphelilerin, özellikle örgütün önem atfettiği günler olarak bilinen sözde kuruluş yıldönümü, Abdullah Öcalan'ın doğum günü, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ölüm tarihleri, Dünya Kadınlar Günü, Nevroz vb. günlerde propaganda faaliyetlerine ağırlık verdikleri, bu yolla müzahir kitleyi kullanarak Gezi Parkı olayları veya Kobani olayları benzeri –Serhildan- olarak tabir ettikleri yaygın şiddet içerikli toplumsal sokak olayları çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.