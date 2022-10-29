Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmekte kararlıyız.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birmesaj yayımladı. Erdoğan, "Bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki ve dünyanın dört bir köşesindeki vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum.