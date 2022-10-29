Terör propagandası yapan belediye çalışanı tutuklandı

Mersin'de PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadın şoför A.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadın şoför A.Ş.'nin sosyal medya üzerinde terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti. Yapılan takip ve incelemeler sonucunda düzenlenen operasyonla A.Ş. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.