TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bir söz daha veriyoruz" diyerek duyurdu: Togg önce Avrupa'ya ardından dünyaya satılacak

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni düzenlendi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, çok özel bir günde buluştuklarını ve Türkiye'nin 100 yıllık hayalinin kendilerine nasip olduğunu söyledi.

"BİZLER, BAĞIMSIZLIĞINI TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK BUGÜNLERE ULAŞAN BİR MİLLETİZ"

Daha gidecek çok yollarının olduğunu ve işlerinin bulunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye yeni bir lige yükselirken Cumhuriyet'imiz yeni bir yüzyıla kanat açıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır, en aziz eseridir. Cumhuriyet'imizin ilan edildiği 29 Ekim tarihi hepimiz için çok özel ve gurur dolu bir gündür. Bizler, bağımsızlığını tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere ulaşan bir milletiz. Bizler, 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' sözüyle yola çıkanların, küllerinden yeni bir devlet kurmayı başaranların çocuklarıyız. Türk iş dünyası olarak bizler üreterek, ürettiğimizi bütün dünyaya satarak vatanımızı, milletimizi, Cumhuriyet'imizi büyütmeye devam ettik, ediyoruz, edeceğiz. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefinin üzerine çıkma yolculuğunu hep sahiplendik, sahiplenmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun."