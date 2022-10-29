Togg’dan sürpriz paylaşım: İşte yerli otomobilin C-Sedan ve C-X Coupé modelleri

Son dakika haberi: Togg için nefesler tutulurken, yerli otomobil için flaş bir duyuru daha yapıldı. TOGG, "Sizi C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." dedi.

Togg sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı, ve merak edilen görseli paylaştı:

"İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik."