Türkiye Yüzyılı’yla zirve yolculuğu başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda Türkiye Yüzyılı toplantısında konuştu:Türkiye Yüzyılı bir devrimdir. Dünyanın krizlerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye Yüzyılı gibi bir projeyle karşınıza çıkmak kolay değil. Üstesinden gelinmesi zor bir yükün altına giriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanı ile yeni bir döneme adım attık. Tüm sıkıntı ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırkan küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyorum. Türkiye Yüzyılı hep birlikte daha büyük hedeflere yönelebileceğimiz yeni bir başlangıçtır.Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı programımızla Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı, kimlik yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma yerine bütünleştirme siyasetini, inkâr yerine kucaklama siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı'nın, dünyanın her yerine demokrasi, kalkınma, barış, refah götürecek bir devrimin adı olduğunun muştusunu tüm insanlıkla paylaşıyoruz.Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri, ona minnetimizi ifadenin sadece bir girizgâhı, sadece bir dibacesi olarak görüyoruz. Ömrümüzün 40 yılını siyasetçi, belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak hizmetine adadığımız insanımızın hakkını ne yapsak, ne etsek ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, bu borcun ifası yolunda aşkla girişilmiş yeni bir gayrettir. Açtıkları her yol gibi, Türkiye Yüzyılı'nı da milletin zirveye taşıyacağından şüphe duymadık. Milletimizin bizi her türlü makama taşıdığı bir konumdayken, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirme karşılığında tek arzumuz, şöyle kalpten kopup gelen bir 'Allah razı olsun' duasını duymaktır. Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı'yla zirveye çıkarıp ardından da inşallah mücadele bayrağını devredeceğimiz gençlerimizin adım adım bu vizyonu inşasına şahitlik edeceğiz.Türkiye Yüzyılı'nı, gençlerimizin teknolojiden sanata, spordan çevreye kadar tüm alanlardaki beklentilerini karşılayarak yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, milli ve manevi değerlerimiz temelinde maziden günümüze kurduğumuz köprüyü, insani ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek yükselteceğiz. Bunun dışında başka hiçbir beşeri hırsımız, dünyevi kaygımız ve beklentimiz yok.Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz. Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir. Bu yeni anayasayı, Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız. 12 Eylül Anayasası'nın raf ömrü çoktan doldu.Ülkemizin ulaşmış olması gereken kalkınma ve milletimizin sahip olması gereken demokrasi seviyesiyle bulunduğumuz yer arasındaki fark çok büyüktü. Biz işte bu anlayışla Türkiye'yi 20 yıl boyunca, hep 'Durmak yok, yola devam' diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik.İnancından dolayı dışlanan Müslüman'ın, dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürt'ün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevi'nin, haksızlığa maruz kalan bu toprakların evladı Hıristiyan ve Yahudi'nin, kısaca bu ülkede vesayetin gadrine uğrayan kim varsa herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik.20 yılda Türkiye'yi en üst lige çıkardık. Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızla asırlık eksiklerimizi tamamlasak da bunu yeterli görmüyorum. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya bu ligin en ön sıralarında yerini alacak ya da tekrar geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacağız.Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 devleti arasına sokmak. Üretimde en büyük küresel merkezlerden biri olmak. Türkiye Yüzyılı, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır. Bugün güçlüyüz, yarın daha da güçlü olacağız.Tümsıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken, önce milli mücadeledeki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyoruz. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum.Sadecenesillerin hayali olan Ayasofya'yı Fatih'in emanetine uygun şekilde yeniden cami olarak hizmete açmış olmamız bile küresel vesayete karşı gerçekleştirilmiş bir büyük meydan okumadır. Kendisini hangi ideoloji, inanç ve köken kavramıyla ifade ederse etsin, bu tarihi dönemde hakkın, hakikatin, doğrunun yanında yer alan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Aşk ile çalışarak, milli iradeyi güçlendirerek vesayeti gerilettik. İnsanımızın bugününü huzurla yaşamasını, geleceğine umutla bakmasını temin ettik.Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve arkadaşlarına, bugün burada bir araya gelmemize vesile olan Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecine Cumhur İttifakı çatısı altında verdikleri samimi ve güçlü destek için hassaten şükranlarımı sunuyorum.Başı açık veya başı örtülü tüm kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin eğitim ve çalışma haklarını güvence altına alacak, ayrıca aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir Anayasa değişikliği teklifi hazırladık. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi Meclis'e sunarak, aslında tabii bir hak olan bu konunun ülkemizin gündeminden, inşallah tamamen çıkmasını sağlayacağız.Erdoğan, "AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı" öncesinde Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti: Biz laf değil icraat ürettik. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun, siz bu ülkede ne yaptınız? 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak.Başkan Erdoğan, 1200'ü aşkın tesis açılışında kullanılan makasların yer aldığı "Cumhurbaşkanlığı Makas Koleksiyonu"nu konu alan videoyla birlikte Twitter hesabından yayınladığı 'Türkiye Yüzyılı' mesajında "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'nun önünde ve içinde yapılan bir bölümde, aralarında insansız savaş uçağı KIZILELMA, GÖKBEY helikopterinin de olduğu milli savunma sanayii ürünleri sergilendi.Karadeniz'detoplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında, enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle paylaşacağız. Yakında Kanal İstanbul'un çalışmalarına başlayacağız ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah Rusya'dan doğalgazın dağıtımını Türkakım'la Türkiye'den Avrupa'ya yapacağız.Başkan Erdoğan, ülkemizin gündemine yakışan yeni kızılelmasının, ancak Türkiye Yüzyılı olabileceğini söyledi.Bizim hayalimiz Türkiye Yüzyılı'dır. Bugüne kadar yaptığımız her işi de, bizi bu hayale yaklaştıracak adımlar olarak gördük. Şimdi de, bizimle bu hayali paylaşacak, yanlışa yanlış dediği gibi doğruya da doğru diyecek herkesle yol yürümeye hazırız. Buradan 81 vilayetimizdeki her bir vatandaşıma sesleniyorum. Biz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, aynı zamanda Türkiye'de siyaseti üslubuyla, tarzıyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı için yapılacak her katkı bizim için çok kıymetlidir. Gelin, 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılı'nı konuşalım, tartışalım, tekliflerimizi ortaya koyalım. Gelin, Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda demokrasimizi, katılımcı demokratik bir Cumhuriyet kimliğiyle taçlandıralım. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi, bir asırdır enerjimizi yiyip tüketen her türlü taassuptan arındırıp, siyasetin eksenini emek ve eser üzerine yeniden kuralım. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizdeki özgürlüklerin çerçevesini, pozitif özgürlük anlayışıyla tekrar çizelim.Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda tam fırsat eşitliği ve hakkaniyet temelinde bir sosyal adalet anlayışını birlikte tesis edelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda asırlardır gerilemeyle, duraklamayla, yıkılmayla tarif edilen ülkemizin yükseliş dönemini başlatalım. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi herkesin kendi yankı odasından çıkıp birbirini dinlediği, birbirini anladığı, birbirine saygı duyduğu bir yer haline getirelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı fark edilen, fark atan, farkını hissettiren ve farklılıklarıyla zenginleşen bir ülke haline gelişimizin sembolü yapalım. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda erdem ve adalet devletini zirveye çıkaralım. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi haline dönüştürelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı milli ve yerli değerlerle evrenseli kuşattığımız, sözümüzü çağa söylediğimiz bir dönem haline getirelim. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nı korkularıyla yaşayan bir geçmişten umutları, hayalleri, özgüveni ve cesaretiyle şahlanan bir geleceğe geçişin kapısı yapalım. Gelin, yüzümüzü hem doğuya, hem batıya, ama asıl doğruya dönelim. Gelin, bir asır önce istiklal mücadelemizi bir ilk adımla nasıl başlatıp zafere ulaştırdıysak, bugün de istikbal mücadelemizin ilk adımını atalım. Gelin, bu yolu kadını-erkeğiyle, genci-yaşlısıyla, her kesimden insanımızla hep beraber yürüyelim. Bu vatan hepimizin vatanı. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti. Bu gelecek hepimizin ortak geleceğimiz.Devamlılık, daim olma, kendine yetme.... Türkiye Yüzyılı'nda canlı ve cansız tüm yaşamları kucaklayan ekosistemi bu üç hedefin odağında destekleyen projeler ile güçlendireceğiz.Türkiye Yüzyılı'nda toplumumuzun varoluşsal özelliği farklılıklarımızın farkında olan, farklılıkları huzur ve refahın gölgesinde buluşturan bir yönetim anlayışı ile ilerleyeceğiz.Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüyerek, reel ekonomiyi her geçen gün daha da güçlendirip yerli ve milli ekonomik oluşumun içindeyiz. Dünyada bir kalkınma ekolü olacağız.Kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan ortak değerlerimiz Türkiye Yüzyılı nesillerine de pusula olacaktır.Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adımla Türkiye'nin güç profilini zirveye taşıyacağız.Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ülküsüyle Türkiye Yüzyılı'nda hem masada hem de sahada barışı sağlamak ve korumak için çalışacağız.Bilimsel kulvarda insanlığın yaşam kalitesini artıracak kamu ve özel sektördeki inovatif yatırımlar, teknoloji tabanlı büyümedeki gücümüzün hızı olacaktır.Türkiye Yüzyılı, haklılığın güvencesi ve doğruluğun tarafı olacaktır.Türkiye Yüzyılı, verimlilik üzerine inşa edilen bir dünya liderliği müjdelemektedir.Türkiye Yüzyılı'nda geçmişte olduğu gibi tüm dünyaya karşı her alanda verdiğimiz mücadelemizde istikrarın gücünü bir büyük zafere daha taşıyacağız.Sosyal adaletten sağlığa, eğitimden çalışma hayatına, şefkatin sıcaklığı Türkiye Yüzyılı'nın enerjisi olacaktır.Türkiye Yüzyılı, iletişim becerileri ve teknolojileri ile kazanan Türkiye'nin çağı olacaktır.Türkiye Yüzyılı, çağı yakalayan ülkeden çağa yön veren ülkeye giden yolculuğun adıdır.Yerli ve milli üretimin uluslararası rekabet gücünü artıracak, milli geliri atağa kaldıracak yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünlerinin üretimi Türkiye Yüzyılı'nın öncelikli devlet politikalarından biri olacaktır.Milletimizin azmi ve güçlü yönetim yapımız ile Türkiye Yüzyılı'nı gıpta edilecek bir istikbale dönüştüreceğiz.AKParti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı, özel gösterilerle başladı.Salonda Türkiye Yüzyılı için tasarlanan ve Cumhurbaşkanlığı forsunu anımsatan özel logo yer aldı. Yücel Arzen tarafından bestelenen Türkiye Yüzyılı şarkısındaki "Yarın değil, hemen şimdi" sözleri dikkat çekti.Programa katılmak için 81 ilden ve toplumun her kesiminden vatandaşlar Ankara'ya akın etti. Ankara Spor Salonu'nu dolduran ve çevresinde toplanan on binlerce vatandaş, büyük coşku yaşadı.Salonda, Âşık Veysel'in Uzun İnce, Cem Karaca'nın Memleket Sevdası ve Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı şarkıları seslendirildi.Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'na katılan binlerce genç, Başkan Erdoğan'a alkışlar ve coşkulu tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.