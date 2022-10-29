Yargıtay Başkanı Akarca’dan 29 Ekim mesajı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Akarca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YÂD EDİYOR, GAZİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Milletimizin her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadele ile kazanılan zaferi taçlandıran Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünün gururunu yaşarken, aynı ruh ve kararlılıkla istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak için yüksek özveriye sahip milletimizin Cumhuriyet Bayramını en samimi ve içten duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizi kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."