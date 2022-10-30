30 yıl önce PKK’lı teröristlerce kaçırmıştı, kardeşleri ona boş mezar yaptı

Trabzon'un Tonya ilçesi İskenderli nüfusuna kayıtlı Şehabettin Bektaş, 7 Eylül 1992 yılında askerlik görevini yaptığı Erzincan'ın Tercan ilçesinde rahatsızlanıp gittiği hastaneden dönerken Erzincan-Erzurum karayolunu kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldı. 23 yaşında teröristlerce otobüsten indirildikten sonra bir daha haber alınamayan Trabzonlu Er Bektaş'ın ailesi yıllar boyunca dört gözle evlatlarından gelecek bir haberi bekledi.

Şehabettin Bektaş'ın ağabeyi Ali Kemal Bektaş, babalarını küçük yaşta 2 yıl önce de annelerinin kaybetti. Bektaş, "1992 yılında Erzincan karayolunda kardeşimi kaçırdılar. O zaman terör yoğundu. Kardeşim kaçırıldıktan sonra mahkemeye dilekçe yazdık. Avukat firar olabileceği ihtimali için '5 yıl bekleyeceksiniz. 5 yıl sonra mahkeme kararıyla şehit unvanını alabildik. Resmiyette de kayıp olarak geçiyordu. Aradan yıllar geçti. Anıt mezar yapmayı düşündük. Mezar yapmak isteyince kanunsuz olur diye uyardılar. Daha sonra Tonya İskenderli Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Gül'ün önderliğinde anıt mezar yapmak için çalışma başlattık. Tonya Kaymakamlığına ve Trabzon Valiliğine teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle bir anıt mezar yapabildik. En azından kardeşimin bir mezarı oldu" şeklinde konuştu.

"Bu benim hayalimdi"

7 Eylül 1992 yılından beri kaybolan kardeşinden haber alamadıklarını kaydeden ağabey Bektaş, "Kardeşim kaybolduktan sonra hiçbir şekilde haber alamadık. Ne ölüsü var, ne dirisi. Erzincan-Tezcan karayolunda 1992 yılında kaçırıldı. O gün doktora gidiyordu. Onu 'Üniformalı gitme' diye uyarmışlar. Sonrasında bir dedikodu geçti ve öldürüldüğünü duyduk. Resmi olarak bir kanıt yok. Resmiyetti kayıp olarak geçiyor. Teselli olmak için Çanakkale ve Japonya'daki anıt mezarlardan esinlenerek onun adına bir mezar yaptık. Dini yönden sakınca bulanlar oldu ama bu benim hayalimdi ve gerçekleşti. Keşke canlı olsaydı ama cenazesi bile yok" dedi.

"Devletimizden Allah razı olsun"

İskenderli Mahalle Muhtarı Ahmet Bektaş ise "Şehabettin 1992 yılında PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. Kaçırıldıktan sonra 5-6 ay sonra Erzincan'a gittik. Erzincan'da rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu vardı. Onunla görüştüm. 'Çalışmalarımız devam ediyor en kısa zamanda alabiliriz' diye söylemişti. Ama ne yazık ki yapılan çalışmalarda olmadı. Ankara'ya gittik vekiller ile görüştük. Bir sonuç çıkmadı. O dönemde 1998 yılına kadar devlet Şehabettin'i bize soruyorlardı. Bizim çabamız onu bulmaktı. Dernek başkanının girişimleri ile anıt mezarı yapıldı. Devletimizden Allah razı olsun bizden bir kuruş almadılar" ifadelerini kullandı.