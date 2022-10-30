Adli Tıp Kurumu doktoru mahrem imam çıktı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda aktif görev yapan uzman doktor Rasim D.'nin FETÖ'nün TSK yapılanmasında askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan tespitlere göre, Rasim D.'nin 2003-2004 yıllarında örgüte ait dershanelerde eğitim aldığı ve 2008 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandıktan sonra örgüte ait evlerde öğrencilere ders verdiği belirlendi. Geçen ay gözaltına alınan şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.