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Giriş Tarihi: 30.10.2022

Anıtkabir’e ziyaretçi akını

Anıtkabir’e ziyaretçi akını
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı. Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Anıtkabir girişinde bekleyen her yaştan çok sayıda vatandaş, Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu, bazıları ise dua okudu. Vatandaşlar, ziyaretlerini ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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Anıtkabir’e ziyaretçi akını
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