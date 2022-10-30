Anıtkabir’e ziyaretçi akını

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi
Mustafa Kemal
Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı
Anıtkabir,
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin
akınına uğradı.
Anıtkabir, Cumhurbaşkanı
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının
katıldığı resmi törenin ardından
halkın ziyaretine açıldı.
Anıtkabir girişinde bekleyen
her yaştan çok sayıda
vatandaş, Atatürk posterleri
ve Türk bayraklarıyla
Atatürk'ün kabrini ziyaret
etti. Atatürk'ün mozolesine
çiçek bırakan ziyaretçilerden
bazıları saygı duruşunda
bulundu, bazıları ise
dua okudu. Vatandaşlar,
ziyaretlerini ölümsüzleştirmek
için fotoğraf çektirmeyi
ihmal etmedi.