Bu tarihi günü TOGG’un açılışıyla taçlandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Devlet erkânı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geçti. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Buradan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan'a alandaki vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk; bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünü idrak ediyoruz. Zatıâlinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."