Cumhuriyet, milli iradenin itibarı

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok siyasi isim, kutlama mesajı yayımladı. İşte bazı mesajlar:Cumhuriyet demek, demokrasinin ve milli iradenin istikrarı, iradesi ve itibarı demektir. 29 Ekim 1923 tarihinde alınan son ve kesin kararla, Türk milletinin bundan sonra hiç kimsenin tutsağı olmayacağı, mukadderatına gölge düşürmeyeceği, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tam bağımsız yaşamaktan başka seçenek tanımayacağı tereddüde mahal bırakmayacak bir biçimde somutlaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bir yıl kala, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman da zaafa uğratılmayacaktır.İstiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırarak milli varlığımızı tarihin güçlü bir öznesi olarak devam ettirme kararlılığımızı bütün dünyaya kabul ettirerek ilan ettiğimiz Cumhuriyet'in 99'uncu yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, demokrasi ile beraber milli egemenliğimizin somutlaşmış nizamıdır. 'Güçlü ve tam bağımsız Türkiye' idealimiz ve 'barış ve huzurun teminatı güçlü Türkiye' anlayışımız her geçen gün çok daha büyük güç ve kararlılık kazanmaktadır.Milletimize asırlardır vatan olan bu topraklarda ecdadın mirasına sahip çıkıyor, emin adımlarla Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yürüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Yüreklerindeki bağımsızlık ateşi, vatan ve bayrak sevgisi ile kahramanca mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum.