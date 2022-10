Fabrikaya komşu evde kahve sohbeti: Adam ne dediyse yapıyor

TOGG'un Gemlik kampüsünün yanındaki evlerinin bahçesinde her sabah kahve keyfi yapan 73 yaşındaki işçi emeklisi Ömer Külüğü ile aynı yaştaki emekli otobüs işletme şefi arkadaşı Güngör Genç de fabrikanın açılış günü gururunu yine ellerinde fincanlarla doyasıya yaşadı. "Her sabah bahçeye çıktığımda ilk işim fabrikaya bakarım. Acaba ne değişmiş. Sonra bahçede oturur karşısında bir kahve içerim" diyen Külüğü "Fabrikanın buraya kurulacağını ilk duyduğumuzda çok gururlandık. '24 ayda bitireceğiz' dediler. Hakikaten 24 ayda tamamladılar. Adam gibi adam Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne dediyse yapıyor. Ağaçlandırmaları yaptılar. Çimlendirmeyi yaptılar, ışıklandırmaları, hepsini yaptılar. Yollarımız, otobanımız da çok güzel oldu" dedi.Emekli Güngör Genç 'Aklımıza hiç gelmeyen bir şeydi. Askeriyenin yeriydi burası. Erdoğan geldi buraya TOGG'un fabrikasını kurdu. Allah razı olsun, tek başına bu işleri yürütüyor. Kılıçdaroğlu, muhalefetin başı. Davete gerek yok. Açılışa niye gelmiyorsun? Gel, sen de "Bak bizim gururumuz" de. Kalkıp ABD'ye gidip de oradaki şeyleri seyrettin. Esas senin gurur duyacağın yer burası. Buradakini git, orada yabancılara anlat. De ki "Benim Türkiye'mde de bunlar yapılıyor. İnsanları bir gururlandır. Boş yere ABD'ye gitmiş olma. SİHA olsun İHA olsun her şeyimiz var. 20 senede her şey değişti" dedi.