İletişim Başkanlığı’ndan özel videolu kutlama

İLetişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. İngilizce alt yazılı videoda, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından işgalcilerin Türkiye'yi kendi aralarında bölüşüp idareye el koyduğu hatırlatılarak, "Bütün ekonomik faaliyetlerini ele geçirmiş ve Türk milletinin varlığını adeta hiçe saymışlardı. Türk milleti dünyanın dört bir yanında mücadele verdiği bu savaşta, milyonlarca evladını kaybetmiş, hastalığa, sefalete ve yokluğa gark olmuştu. Fakat gururunu asla kaybetmemişti. Tarihte eşi görülmemiş bir direniş başlatarak İstiklal Harbi'ni veren şanlı Türk milleti, zilleti reddetmişti. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Milli Mücadele, düşmanın anayurttan atılması ve barış anlaşmaları imzalamaya mecbur edilmesiyle başarıya ulaşmıştı" ifadelerine yer verildi.