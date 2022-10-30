Teslim olup örgütün içyüzünü anlattılar

Terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren H.A. ve G.Ö. adlı teröristler, örgüt kampından kaçarak 16 ve 17 Eylül'de jandarma ekiplerine teslim oldu. Elazığ ve Iğdır il jandarma komutanlıklarında işlemleri süren teröristler, ifadelerinde örgütten kopuşları ve terör örgütünün içyüzünü anlattı.2 terörist, örgütün sözde yöneticilerince "Teslim olursanız size işkence yapılır" yalanıyla korkutulduklarını, kaçmaya çalışanların öldürüldüğünü söyledi. Jandarma ekiplerine teslim olan G.Ö., "Yapılan işkencelere dayanamayarak kaçtıktan sonra yakalanan bir arkadaşım, gözlerimizin önünde infaz edildi" ifadelerine yer verdi. G.Ö, şunları kaydetti:"Orada gördüğüm muamele berbattı. İşkence vardı. Örgüte yeni katılmıştım. Kampta Kars Digorlu bir arkadaşım vardı. Gara'ya gidecektik. O arkadaşımla kaçmayı düşünüyorduk. Kaçmak konusunda kararsız kalmıştık, çünkü yakalanırsak öldürürler diye korkuyorduk. O arkadaşım yapılanlara dayanamayıp kaçtı ama yakalandı. Yanımıza getirdikten sonra tabancayla kafasından vurarak öldürdüler. Bize sürekli 'Siz Türkiye devletine teslim olursanız sizi hapse atarlar' diyorlardı. Ailemle iletişime geçtim, ailem jandarmayla görüştü. Jandarma benimle görüştü ve teslim oldum."İstanbul'un Esenyurt ilçesinde örgüte katıldığını belirten H.A. ise ifadesinde kendisine anlatılanların aksine PKK'nın "Halkımız için savaşıyoruz" söylemlerinin yalan olduğunu, örgütte baskı, zorlama ve şiddet uygulandığını ifade etti.