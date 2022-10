Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak Türkiye'nin 81 ilindeki her bir insanın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşın bayramını kutladı. Mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıldönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanının yaşandığını belirten Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıldönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı. 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni "muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak" için kesintisiz bir mücadele içinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık. Türkiye'yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye'nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir.Karadeniz'de keşfini yaptığımız ve evlerimize taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğalgaz, enerji kulvarında önümüzde yeni ufuklar açtı. Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarışıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız.