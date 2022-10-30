Yerli otomobil ’Togg’ dünya basınında! ’Çılgın Türkler geliyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde ilk kez görücüye çıkan yerli ve milli gurur 'Togg' çok beğenildi. Yerli otomobil Togg dünyada büyük yankı uyandırdı. Cumhuriyetin 99. yılında banttan indirilen yerli ve milli, doğuştan elektrikli özelliği ile zamanının, tasarımı ile geleceğe hitap eden 'Togg' dünya basınında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yabancı basın geniş yer verdi. Rusya, Amerika, Çin ve Yunanistan gazeteleri Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'a geniş yer verdi ve övgüler yağdırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim bandından çıkan ilk aracı sürdüğünü kaydeden Bloomberg, lityum iyon pil fabrikasının birlikte kurulacağı şirketin ise açıklanmadığını aktardı. Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılıştaki şu açıklamalarını manşetine taşıdı: "Türkiye'nin yerli otomobili, TOGG, tüm modelleriyle Avrupa'nın yollarına çıkacak. Onlar, 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler."

Çin haber ajansı Xinhua, 'Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikasının açılışını yaptı' başlığıyla yayınladığı haberde, törenin Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştiği de ayrıca belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık günlerinden bu yana yerli otomobilin hayalini kurduğunu dile getiren Xinhua, Togg'un satışlarının Şubat ayında başlayacağı bilgisini de paylaştı.

Yunan Kathimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini sayfasına taşıdı. Yunan gazetesi: 'Erdoğan'dan Tayfun balistik füzesi için: Devamı gelecek' başlığını kullandı.

Yunan Proto Thema internet sitesi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG fabrikasının açılışında Yunanistan'a göndermede bulunduğunu vurguladı. Erdoğan'ın "Tayfun derhal Yunanistan'ın ve Yunan halkının gündemine girdi. Bundan sonrası da var" dediğini belirten internet sitesi, yerli otomobilin ise Avrupa yollarında görüneceğini ifade etti. The Greek Reporter internet sitesi: "Türkiye Cumhuriyet'in 99. yılında ilk yerli otomobilini tanıttı." dedi.

Rus haber ajansı Ria Novosti projeye 3 yıl önce başlandığını belirterek Erdoğan'ın: 'Türkiye bu proje için 60 yıldır bekliyor' ifadesine yer verdi. Ajans elektrikli yerli otomobilin 30 dakikada şarj olabileceğini ve menzilinin 500 kilometre olduğunu yazdı. Rus haber ajansı TASS ise, tarihi töreni: 'Türkiye, yerli elektrikli otomobil Togg'un seri üretime başladığını ilan etti' başlığı ile yayınladı.

Al Jazeera, Togg'un açılışını haberinde video ile yer verdi ve 'Erdoğan, ilk elektrikli yerli otomobil TOGG'un fabrikasını açtı' başlığını attı. El Arabiya, 'Türkiye ilk yerli otomobil üretimini kutluyor' başlıklı haberinde fabrika açılışının Cumhuriyet Bayramı'nda yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Tesisi'nde banttan indirilmesi büyük bir coşku ile karşılandı. Togg dünya gündeminde de yer aldı. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar Togg'a sosyal medya üzerinden övgüler yağdırırken #LoveTurkiye etiketi ABD ve Brezilya'da tt oldu.