DEAŞ’ın sözde kadısı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren 1'i Türk 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, aralarından birinin örgütün Yamaçlı Grubu'na dahil olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini saptayan TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Polis, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdığı evlerde, şüphelileri gözaltına aldı.