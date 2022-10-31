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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:46 Son Güncelleme: 31.10.2022 09:58

DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
DEAŞ’ın sözde kadısı tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenene operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El Kaide ve DEAŞ terör örgütünün sözde 'kadılığını' yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren 1'i Türk 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, aralarından birinin örgütün Yamaçlı Grubu'na dahil olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini saptayan TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Polis, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdığı evlerde, şüphelileri gözaltına aldı.

EL – KAİDE SAFLARINDA

Emniyete götürülen şüphelilerden A.H.'nin (52), Suriye'de terör örgütü el-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin DEAŞ'ın eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi. A.H.'nin, örgüt bünyesinde sözde 'kadılık' yaptığı, sözde 'fetva' sorumlusu olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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DEAŞ'ın sözde kadısı tutuklandı
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