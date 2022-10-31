Aile baskısına sessiz kalan erkek tam kusurlu





Evliliğin çok kısa bir süre sürmesine rağmen kadının tam kusursuz olması sebebiyle erkeği 5 yıl boyunca nafaka ödemeye zorunlu kılmak kimi durumda adil iken kimi durumda da adil bir karar olmamalıdır. Evliliği bekaret kanı sebebiyle sadece 1 gece süren müvekkilimiz N.A ile ilgili aile mahkemesinde görülen davamızda mahkeme erkeği tam kusurlu görüp, evlilik 1 gece sürmesine rağmen kocayı 5 yıl nafaka ödemeye ve tazminat ödemeye hükmettirmiştir. Kimilerine göre bu karar adil iken kimilerine göre ise adil görülmemektedir. Emsal Mahkeme kararlarına hakimiyetin ve güçlü savunmaların dosyadaki gidişatın yönünü çizmesinde büyük katkıları vardır" dedi.