Başkan Erdoğan İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda konuşuyor

Son dakika... İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Milletin evine teşrif eden siz değerli müftülerimize hoşgeldiniz diyorum. Diyanet İşleri Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Hocalarımız sadece camide değil, hayatmızın her safhasında yeri doldurulmaz görevler üstleniyor.

Materyalizmin tüm insanlığın esir aldığı modern çağda tüm hikmet erbabının sorumluluğu da artmaktadır.

Gençlerimizin bilgilendirilmesi, eğitilmesi konusunda da en büyük görev sizlere düşüyor.

İnsanlık maddi alanda kavuştuğu onca imkana rağmen manevi anlamda zemin kaybediyor. Sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak ileride bizim de daha beter sıkıntıları yaşamamız kuvvetle muhtemeldir.

Önümüzdeki günlerde Anayasa teklifi değişikliği teklifimizle sapkın akımlar tarafından tehdit edilen aile müessesesini de korumayı hedefliyoruz.

Minberden de her cuma bunu işleminiz, bizler için vazgeçilmezdir. Zira milyonlar sizi sürekli dinlemekte.