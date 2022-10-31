Başkan Erdoğan’dan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’ya tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, görüşmede, Brezilya devlet başkanlığına seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti ve 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

YENİ DÖNEM VURGUSU

2010 yılında beraber "stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Başkan Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.