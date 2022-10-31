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Giriş Tarihi: 31.10.2022 09:13 Son Güncelleme: 31.10.2022 09:16

Bingöl’de PKK temizliği! Eren Abluka Sonbahar-Kış 7 operasyonu başladı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bingöl’de PKK temizliği! Eren Abluka Sonbahar-Kış 7 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı Bingöl kırsalında 464 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu”nun başlatıldığını duyurdu.

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

BİNGÖL'DE PKK TEMİZLİĞİ

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

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Bingöl’de PKK temizliği! Eren Abluka Sonbahar-Kış 7 operasyonu başladı
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