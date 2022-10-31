Bingöl’de PKK temizliği! Eren Abluka Sonbahar-Kış 7 operasyonu başladı

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor.







İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

BİNGÖL'DE PKK TEMİZLİĞİ

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 464 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.