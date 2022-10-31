Gebelik müjdesini aldı, ertesi gün kanser olduğunu öğrendi





Bu konuda çok şanslıyım çok iyi doktorlarla karşılaştım. Eşimin ve ailemin desteğiyle çok şükür güzel şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Işından sonra da artık bitiyor." Yapı olarak karalar bağlayan biri olmadığını belirten Sakal, "Böyle olmam bu süreçte işime yaradı. Etrafımın kalabalık olması ve bana hastalıklı gibi hissettirmemeleri çok iyi geldi.