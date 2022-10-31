İhraç astsubay kimlik kartıyla yakalandı

MESLEKTEN 2017 yılında ihraç edilen ve hakkında aranma kararı bulunan eski Astsubay Z.D. yakalandı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, astsubay olarak görev yaptığı sırada terör örgütleri lehine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyetlerde bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği bulunduğu belirlenen ve 2017'de KHK ile meslekten ihraç edilen Z.D.'yi (45) Kartal ilçesinde bir adreste yakaladı. Hakkında yakalama kararı bulunan Z.D.'nin yakalandığı adreste yapılan aramalarda iki sahte kimlik, bir sahte sürücü belgesi, bir Astsubay Personel Kimlik Kartı, iki adet ruhsatsız tabanca, 69 adet mermi, 27 bin lira nakit para, 4 adet telefon, 2 adet harici disk, 1 adet CD, 6 harici bellek, 4 adet SİM kart ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Z.D. tutuklandı.