Irçılıkla mücadelenin sembol ismi vefat etti

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçı katiller tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç (80) dün vefat etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bilge Ana' Genç için "Irkçılıkla mücadelemizin sembolü Mevlüde annemizi hep vakur duruşuyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Genç'in uzlaşının sesi olarak unutulmayacağını vurguladı. Scholz mesajında Türkçe "başınız sağ olsun" ifadesini kullandı. Genç, yarın Solingen'de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.